Jorginho: "Io alla Juve con Sarri? Ho 4 anni di contratto col Chelsea"

Jorginho, regista del Chelsea, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' a una settimana dalla finale di Europa League di Baku contro l'Arsenal: "E' una finale internazionale di grande valore, siamo molto felici di andarla a giocare. Stiamo lavorando con tranquillità, sarà sicuramente una grande partita".

Qual è il punto di forza del Chelsea?

"Dobbiamo credere nel nostro gioco, possiamo farcela. Qui ci sono grandi giocatori, possiamo portare a casa questo trofeo".

Sarà la gara numero 63 in stagione.

"Sono davvero tante. Ovviamente le senti, ma ci prepariamo per scendere in campo sempre".

Che valore avrebbe questo trofeo per il Chelsea?

"Per me questa è una stagione molto positiva. Per una squadra come il Chelsea è normale ci sia tutta questa pressione: le critiche arriveranno sempre, ma io sono rimasto sempre molto tranquillo e sereno. Sicuramente c'è da imparare, c'è sempre da imparare, ma s'è vista una stagione di continua crescita".

Se Sarri va alla Juve lo segui?

"Ho quattro anni di contratto col Chelsea".

Ti sorprenderebbe il suo addio?

"Mi sorprenderebbe il suo addio. Siamo arrivati terzi in Premier League alle spalle di City e Liverpool, siamo in finale di Europa League e in Carabao Cup siamo arrivati in finale: la stagione è positiva".

Sarri è tranquillo?

"Maurizio è sereno, anche di più rispetto ad altri momenti della stagione".