Jorginho-Juventus, The Athletic frena: "Non parla con Sarri da un anno e sta bene a Londra"

Nuove indiscrezioni dall'Inghilterra sul futuro di Jorginho. Dopo i rumors sul presunto flirt tra la Juventus e il centrocampista del Chelsea, The Athletic oggi frena sulla possibilità di vedere l'italo-brasiliano di nuovo agli ordini di Sarri.

Per il portale inglese, infatti, Jorginho non parla con l'attuale allenatore bianconero da un anno, ovvero da quando Sarri ha lasciato i Blues. In più, l'ex Napoli e sua moglie starebbero benissimo a Londra, non intenzionati quindi a spostarsi di nuovo quest'estate dopo essere finalmente riusciti ad ambientarsi.