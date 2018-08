© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con i 57 milioni spesi dal Chelsea, Jorginho è il sesto acquisto più caro di questa sessione di Premier League. Ma il brasiliano non sembra aver affatto sofferto il passaggio in un campionato diverso, più fisico. Grazie a Maurizio Sarri, tecnico che a Napoli lo ha esaltare al punto da far incrementare il suo valore 6 volte tanto la cifra che i partenopei avevano speso per prelevarlo dal Verona. La sua presentazione con la maglia dei blues, in un'amichevole giocata contro il Perth, ha fatto registrare un dato che ha fatto strabuzzare gli occhi a tifosi e addetti ai lavori: in 45 minuti 101 palloni toccati, 98 dei quali passaggi andati a buon fine. È già punto di riferimento del centrocampo del Chelsea, trovando anche il gol su calcio di rigore. Poteva essere il playmaker del Manchester City di Guardiola, è diventato invece già icona del Sarri-ball.