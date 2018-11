Juan Jesus ambizioso: "Dobbiamo provare ad arrivare in finale Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"È stato importante vincere, ci mancano pochi punti per vincere il girone". Raggiunto da Sky Sport 24, il difensore della Roma Juan Jesus spiega la differenza tra campionato e Champions League: "Credo che sia una questione di concentrazione, i Champions sai che sono partite più difficili e poi sono solo sei nel girone, devi essere concentrato. In campionato dobbiamo lottare di più e fare qualcosa che magari non facciamo, provando cose diverse per tornare a essere la Roma di prima".

Avete due grandi centravanti. Quali sono le qualità di Schick?

"Dobbiamo ricordare che è ancora giovane, su di lui c'è grande pressione. Ha caratteristiche fortissime, ha tecnica e calcia benissimo. Deve avere un carattere forte, è un bravissimo ragazzo e può diventare ancora più forte. Basta dargli fiducia, è un grandissimo giocatore".

Su Zaniolo.

"Oggi i giovani sono fortunati. Prima era difficile arrivare in prima squadra, ora basta essere un po' più bravo per arrivarci. Loro arrivano e non si devono accontentare. Devono fare sempre meglio, lo stesso vale per Kluivert, per Under. Zaniolo è forte, deve prendersi il tempo per fare il massimo possibile. Io sono da otto anni in Italia e sono passati in un lampo, devono capire che il calcio passa velocissimo".

Che tipo di Sampdoria ti aspetti?

"È una grande squadra con un grandissimo allenatore. Dobbiamo essere pronti a tutti: abbiamo bisogno dei tre punti per la classifica e per noi stessi. Poi avremo la sosta e avremo tempo per allenarci".

L'anno scorso terzo posto e semifinale Champions, ora dove potete arrivare?

"Se lavoreremo con la testa giusta credo che potremo andare ancora più lontano, rispetto al terzo posto e magari anche alla semifinale. Dobbiamo tornare in semifinale e poi chissà magari arrivare in finale, e anche per il terzo posto dobbiamo fare di tutto fino all'ultimo".