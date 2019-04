Juan Jesus: "Da terzino nessuna difficoltà, voglio aiutare la Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giallorosso Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Roma-Udinese: "È importantissimo non aver subito gol a Genova, ci dà più fiducia e riusciamo sempre a dare il meglio. I gol li facciamo perché abbiamo bravi giocatori davanti, dietro dobbiamo stare ancora più attenti e continuare così. Difficoltà da terzino? Non vedo difficoltà, l'importante è aiutare la squadra anche se non è un ruolo in cui sono abituato a giocare. Abbiamo provato un po' ed è andata bene, anche a Genova ho giocato in quella posizione. Speriamo oggi vada bene, darò sempre il meglio per questa maglia".