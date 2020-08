Juan Jesus in uscita dalla Roma: oltre al Parma c'è un forte pressing del Cagliari

Il difensore Juan Jesus sembra ormai evidentemente ai titoli di coda per quanto riguarda la sua avventura con la Roma. In campo ieri sera nella vittoria di Torino sulla Juve, il brasiliano ha però trovato pochissimo spazio in questa stagione, ed un cambio di casacca pare inevitabile. Stando a quanto si legge su Tuttosport, oltre al Parma che da tempo lo monitora, sarebbe da registrarsi un forte pressing da parte del Cagliari, il cui desiderio sarebbe rinforzarsi in vista di una crescita di ambizioni per la prossima stagione.