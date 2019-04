Juan Jesus: "Lotta Champions aperta. Adesso conta solo vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juan Jesus, difensore della Roma, è stato intervistato per la rubrica Match Preview. Il brasiliano ha parlato della corsa Champions: "La Juve ha già vinto, ma c’è una corsa parallela per chi va in Champions. Dalla Lazio all’Inter siamo tutti vicini ed è bello anche per questo. Fino a fine campionato ci saranno delle belle partite da vedere. Noi dobbiamo solo occuparci di fare il nostro dovere e vincere le partite. Poi penseremo agli altri. Contano solo i risultati".