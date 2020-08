Juan Jesus sul declino del Barça: "Certe sconfitte condizionano i giocatori"

L'impresa della sua Roma, capace di eliminare il Barcellona con una clamorosa rimonta, ha segnato forse il declino del club blaugrana. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il difensore della Roma Juan Jesus:

L'impresa del Bayern?

"Ci aspettavamo una grande partita da entrambe le squadra, ma il Bayern ha fatto una grandissima partita".

La grande rimonta della Roma sul Barcellona?

"Quella partita resta indimenticabile, l'abbiamo preparata come se fosse una guerra. Nessuno si aspettava il nostro successo, Di Francesco aveva preparato benissimo la partita. Per battere il Barcellona devi giocare sempre di squadra".

Come si ferma Messi?

"Prima della partita ero un po' nervoso. Sono riuscito a fermarlo grazie all'aiuto dei miei compagni. De Rossi, Kolarov e Manolas mi hanno detto di non avere paura e grazie a Dio sono riuscito a fermare il più forte del mondo".

L'anno successivo il Barcellona si è ripetuto, perdendo di nuovo con il Liverpool.

"Questo tipo di sconfitte possono condizionare i giocatori. C'è qualcosa che non va e si vede. Non basta il talento, serve anche la testa. Messi non gioca da solo, mancano giocatori esperti ed intelligenti come lo era Xavi ed Iniesta".