Julio Cesar: "Buffon? Con l'adrenalina dici cose di cui poi ti puoi pentire"

Julio Cesar, ex portiere dell'Inter che sabato dirà addio al calcio giocato in occasione di Flamengo-Atletico Mineiro, ha parlato a La Gazzetta dello Sport tornando sulle parole di Buffon dopo l'eliminazione dalla Champions Legue: "Quel rigore lo puoi dare o non dare, ma se sei l’arbitro ad un certo punto puoi anche girarti dall’altra parte e non espellere Buffon. Detto questo: è stato Gigi a riconoscere che poteva esprimere gli stessi concetti in un altro modo. Ma quando hai tanta adrenalina in circolo, dici cose di cui poi ti puoi pentire".