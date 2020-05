Julio Cesar esalta Maicon: "Personalità enorme. E da terzino, faceva la differenza!"

vedi letture

Julio Cesar, ex portiere e simbolo dell'Inter campione d'Europa, parla ai microfoni di Sky della sua lunga esperienza italiana, esaltando in particolare le qualità di un compagno come Maicon: "Tantissima personalità, nel gruppo tutti lo ammiravano per la sua personalità. In ritiro eravamo sempre in camera, il terzino destro più forte con cui ho giocato: giocare da terzino e fare la differenza non è facile".