Julio Velazquez, dal Villarreal all'Udinese: il primo in A nato negli anni '80

Dopo una lunga ricerca e tanti sondaggi l'Udinese ha scelto il suo prossimo allenatore: Julio Velazquez firmerà tra poco il suo contratto con il club friulano e sarà il primo tecnico degli anni '80 a sedere su una panchina del nostro campionato. una scelta a sorpresa dopo la tribolata stagione dei bianconeri che hanno cambiato ben tre volte e sono stati anche vicini alla retrocessione, per una società che ha sempre puntato sui giovani in campo e a partire dal prossimo campionato lo farà anche per quel che riguarda la guida tecnica.

Nonostante la sua età Velazquez ha già un po' di esperienza, visto che dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili del Villarreal è arrivato a guidare anche la prima squadra nella stagione 2012/2013, quando è stato poi sostituito nel mese di gennaio. Successivamente l'esperienza al Murcia nel 2013/2014 e al Betis, da giugno a novembre del 2014, prima di trasferirsi in Portogallo, al Belenenses e far ritorno nella Liga con l'Alcoron, al momento parentesi più lunga della sua carriera, con 81 panchine. Adesso l'Udinese, per farsi conoscere anche in Italia e provare a far bene in Friuli a partire dai prossimi giorni.