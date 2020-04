Junior Firpo, bachata e discese sulla fascia: ecco il talento inesploso a Barcellona

Gli esordi di Junior Firpo sembrano simili a quelli di Kyrgios nel tennis. Un calciatore al quale non piaceva giocare e che gli fu imposto dai genitori nel campo vicino casa dell’Atletico Banamiel. Da giovanissimo arriva in Spagna, lasciando presto la sua Santo Domingo e la fortuna vera sarà arrivare nelle giovanili del Betis dove da attaccante fu trasformato in un terzino sinistro. Mossa vincente che lo ha portato a diventare uno dei pupilli di Setién (all’epoca tecnico del club di Siviglia), il quale gli diede la possibilità di esordire in prima squadra. L’esordio arriva nel 2017, ma la consacrazione arriva al Camp Nou con un gol fantastico in contropiede e facendo capire al Barcellona che poteva essere lui l’erede di Jordi Alba. L’esultanza è la solita: balletto che rimanda alle origini domenicane perché l’amore per la musica di dove è nato e per la bachata è fa parte della sua natura. L’Europeo U21 che invece decide di giocare con la Spagna è quello che poi lo porterà al Barcellona per 18 milioni di euro dove ora ritrova proprio Setién in panchina, ma non molto spazio. Non è la prima scelta blaugrana e questo potrebbe spingerlo a lasciare la Spagna dove per molti addetti ai lavori non ha ancora espresso tutto il suo potenziale.

Roma e Inter lo seguono perché in fin dei conti resta uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio: ha un fisico longilineo e ben strutturato. Alto 184 cm, può giocare con facilità sia da terzino che da centrocampista esterno, ed è adattabile anche come difensore centrale. E’ un giocatore versatile ed intelligente che sa adattare il suo gioco per ogni ruolo che va ad interpretare. Ottimo velocista, non ha paura a puntare l’avversario e ad entrare in area avversaria per i cross. Caratteristiche che piacciono tanto a Fonseca che lo vorrebbe nella Capitale per formare la catena di sinistra insieme a Kolarov.