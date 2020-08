Junior Firpo non è nei piani di Koeman: ora la Serie A. Ci sono Inter, Napoli e Torino

Junior Firpo vicino alla Serie A. Lo spiega Sport: l'esterno brasiliano non rientrerebbe nei piani di Ronald Koeman, per il giocatore ci sarebbe la Serie A dietro l'angolo. Napoli, Inter e Torino in fila: adesso da capire se partirà in prestito con opzione o a titolo definitivo. Il Barcellona spera di venderlo per aver soldi per un ricambio, o José Gaya del Valencia o Angelino del Manchester City.