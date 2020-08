Junior Moraes sull'Atalanta: “Gioca un calcio esotico. Ha una filosofia nuova”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l'attaccante dello Shakhtar Donetsk Junior Moraes ha elogiato l'Atalanta affrontata nella fase a gironi di Champions League: “In realtà sì. Sin dal primo match si è visto un modo “esotico” di giocare. In un mondo in cui tutti copiano tutti e in cui si conosce ogni aspetto degli avversari, ti trovi l’Atalanta con una nuova filosofia ed è difficile capire come stanno giocando, quali sono gli spazi, come puoi affrontarli o bloccarli”.