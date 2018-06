Junior o senior? Serie A ricca di figli d’arte

Fonte: Sportitalia

© foto di TMW

Un trend inaugurato e consolidato, quello dei figli d’arte, che sta trovando nuovi spiragli in una sessione di mercato bollente che li vede nel centro del mirino. L’approdo di Justin Kluivert a Fiumicino ed il suo conseguente acquisto da parte della Roma ha rispolverato uno scenario di talento ereditario che contraddistinguerà gran parte del nostro massimo campionato nel corso della prossima stagione. E’ il caso dell’ex giocatore dell’Ajax, per il quale addirittura si prospetta un futuro ancora più roseo di quella che fu la carriera del padre Patrick, per la verità non particolarmente soddisfacente nel suo periodo rossonero e poi decollata al Camp Nou. Così come è opportuno sottolineare come al netto dell’incedibilità proclamata dalla Fiorentina, il valore di mercato di Federico Chiesa abbia già di fatto superato quello che contraddistinse un altro fuoriclasse come il padre Enrico al momento del suo massimo splendore. Altri tempi, perchè risulta difficile distinguere la versione senior da quella junior per caratteristiche tecniche e movenze che sono quasi analoghe. Nella stessa squadra gioca un altro esemplare di indubbio valore della categoria, quel Giovanni Simeone che dal padre Diego ha ereditato solo la grinta, visto che ruolo e dinamiche di gioco sono diametralmente opposte rispetto a quelle dell’attuale tecnico dell’Atletico Madrid. Federico Di Francesco sembra promettere anche meglio rispetto a quelle che erano le caratteristiche del padre Eusebio a dovrà ancora sviluppare alcuni punti cardine delle sue caratteristiche sul rettangolo verde, mentre vanno segnalati profili imberbi come Riccardo Sottil erede del padre difensore Andrea, o ancora Gabriele Marchegiani: figlio di cotanto padre ed esponente dello stesso ruolo dell’ex bandiera di Torino e Lazio. La sfida, in famiglia, è lanciata.