Jupiler Pro League, game over. Verdetti e formula del prossimo campionato belga

Dopo il decreto ministeriale dell'8 maggio che ha interrotto la competizione (nessuna ripresa del calcio possibile prima del 31 luglio), il campionato belga, o Jupiler Pro League, stato ufficialmente dichiarato concluso ieri sera. L'Assemblea Generale ha dichiarato terminate le competizioni e stabilito che il Club Brugge è campione e il Waasland-Beveren retrocesso.

I verdetti - L'assemblea generale, composta da 23 membri ha deciso: il Bruges è campione per la sedicesima volta nella sua storia e ha accesso diretto ai gironi della Champions League. Waasland-Beveren è retrocesso. Il Gent va in Europa, secondo dopo 29 giorni di campionato, al terzo turno preliminare della Champion's League. Lo Charleroi, terzo, direttamente nei gironi di Europa League. L'Anversa, 4 °, al terzo turno preliminare di Europa League e lo Standard, 5 °, al secondo turno preliminare di Europa League. Di seguito tutti i verdetti:

Club Brugge: Campione e alla fase a gironi di Champions

KAA Gent: Terzo round di Champions League

Sporting Charleroi: Gironi di Europa League

Anversa: Gironi di Europa League

Standard Liegi: Secondo turno di qualificazione di Europa League

Waasland-Beveren: Retrocesso

Ci sarà un match (finale di ritorno) tra Beerschot e OHL per stabilire l'ultima promossa

Il prossimo campionato e non solo - Il prossimo campionato 2020-2021 inizierà in linea di principio il 7 agosto con la partecipazione di 16 squadre. La formula sarà la seguente: 30 giornate per la stagione, 6 per gli spareggi. Play-off a 4 per il titolo, play-off per l'Europa League a 4. In tutto 36 partite.