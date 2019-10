Juric: "Abbiamo sofferto. Veloso? Spero di recuperarlo per il Brescia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni Sky, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ha così parlato dopo il successo di Parma: "Siamo tutti soddisfatti. Oggi abbiamo anche sofferto, qua era davvero tosta: probabilmente avremmo meritato i tre punti di più in altre partite. Il Parma ha un modo di giocare difficile, è una squadra molto fisica, però i ragazzi sono stati eccezionali. È un grande premio per noi".

La difesa ha fatto molto bene anche oggi.

"Oggi abbiamo sofferto, forse più che in tutte le altre gare. Non è facile affrontare il Parma, ma tutta la squadra ha difeso bene".

Lei riesce a dare carattere alla squadra.

"Per squadre come noi, se non hai carattere non hai futuro. Meritavamo in altre partite molto di più, oggi siamo stati premiati".

Veloso negli ultimi minuti ha accusato qualche problemino fisico.

"Ha avuto dei problemi, si è allenato poco. Oggi non era proprio brillantissimo, speriamo di recuperarlo per il Brescia: per noi è molto importante".

Si aspettava un rendimento così alto da parte della sua squadra?

"Sinceramente no, anche se secondo me ci mancano tanti punti. Stiamo interpretando bene tutte le partite".