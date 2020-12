Juric boccia le scelte fatte in estate e invoca il mercato. Ma a gennaio non sarà semplice

vedi letture

Per la prima volta in stagione l'Hellas Verona si arrende ad una big del nostro campionato. Fin qui i ragazzi di Juric avevano raccolto soltanto pareggi illustri (come quelli con Milan e Juventus) e vittorie di spirito e slancio a Bergamo e a Roma con la Lazio. Contro un'Inter per lunghi tratti disarmata e in riserva, parsa per alcuni versi finanche più abbordabile di quanto ci si potesse attendere, è arrivata un'altra buona risposta sul piano delle intenzioni e della foga agonistica. La differenza ieri l'ha fatta l'avviluppante fisicità dei nerazzurri, cinici sul primo gol e appunto travolgenti sul secondo, di natura episodica più che frutto di una costruzione corale. L'Hellas però non si è arreso, ha tenuto in vita il match con le doti caratteriali di cui sopra e ha persino sfiorato il pari nel finale con Dimarco, vicinissimo al canonico gol dell'ex su calcio di punizione.

Si chiude così un 2020 d'oro per il Verona, il cui merito più grande consiste nell'aver mantenuto un'identità più che riconoscibile tra i due fuochi dell'oblunga interruzione del campionato per Covid e la radicale rifondazione estiva della squadra. Ed è stato proprio quest'ultimo il tema monopolizzante delle dichiarazioni post-gara di Ivan Juric, che ha di fatto bocciato le scelte sul mercato della società: "Le abbiamo sbagliate", ha ammesso con la consueta limpidezza intellettuale, aggiungendo che "andare avanti così sarebbe un suicidio", in riferimento ai continui infortuni di questo scorcio di stagione. Il desiderio manifesto del croato, dunque, è che la finestra di gennaio intervenga in soccorso di una situazione che rischia di assumere connotati sempre più deleteri per la tenuta fisica della sua squadra. In quale modo la società tramuterà tali propositi in azioni concrete resta tutto da stabilire. Anche perché in un momento come questo le risorse economiche sono più che mai limitate per tutti i club, grandi o piccoli che siano.