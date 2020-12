Juric chiede di più al suo Verona: "Sappiamo di non essere forti, ma i risultati nascondono tutto"

"Siamo consapevoli di non essere forti”. Parola di Ivan Juric, anche se la classifica direbbe altrimenti. Il tecnico del Verona, però, analizza così l’andamento della sua squadra: “In questo momento stiamo facendo risultati e stiamo migliorando il gioco a tratti, con disponibilità totale da parte di tutti. Stiamo mettendo un po' di gioco, ma non abbiamo ancora la sensazione dell'anno scorso, non ci siamo ancora vicini. Ciò non significa che non ci arriveremo, né il contrario: ci sono tanti nuovi che devono migliorare, adesso siamo in fase di costruzione. Non siamo al livello di Samp o Genoa, ma nemmeno vicini. Non è che i risultati nascondono tutto, non è così. Non è questa la strada, per me”.

