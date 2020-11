Juric contro la sosta per le Nazionali: "In questo momento non dovrebbe esistere, è un massacro"

Intervenuto in conferenza stampa in vista di Milan-Hellas Verona, mister Ivan Juric ha commentato così la tanto discussa sosta per le Nazionali: "Per me non dovrebbe esistere in questo momento, è un massacro. Il nostro Barak, per esempio, è andato in Nazionale e ha preso il Covid, anche se poi ha recuperato presto. Per le società non è facile. Qua i giocatori sono abbastanza controllati, fuori però rischiamo", le dichiarazioni del tecnico gialloblù.