Juric e l'Hellas, avanti insieme tra rinnovo, critiche al mercato e rivoluzione

“Resto qua perché sto bene e perché ho tutto per lavorare bene”. Aveva parlato più o meno con questi termini, il tecnico del Verona Ivan Juric sul finale della scorsa stagione. Il suo Hellas era considerato (a ragione) una delle più belle sorprese della Serie A e oltre ad aver messo in vetrina tanti giocatori pronti per le big, aveva pure mostrato all’Italia del pallone le qualità del proprio tecnico. Ma Juric, a dispetto degli interessamenti, ha scelto la permanenza a Verona per proseguire un ciclo. E così si arriva al mercato. Tanti dei protagonisti dello scorso anno hanno lasciato il Bentegodi per cercare fortuna altrove: Amrabat, Rrahmani, Borini e Kumbulla fra gli altri. Partenze pesanti, che evidentemente non sono piaciute particolarmente al croato: “Si poteva fare di più”, “Siamo gli unici in Italia ad aver venduto quasi tutti”, “gli attaccanti che cercavamo non sono arrivati” e via dicendo. Era metà ottobre, concetti poi amplificati anche qualche giorno dopo, a margine del pareggio con la Juventus: “Mercato? Meglio non ne parli, sennò mi esonerano”, spiegava fra il serio e il faceto Juric. Che però non ha mai dimenticato di sottolineare quanto sia felice di lavorare con i giovani e soprattutto con quei giovani che il ds Tony D’Amico gli ha messo a disposizione. Ragazzi con voglia e qualità tecniche, anche se con esperienza di Serie A nulla o quasi. Eccezion fatta per Ceccherini, Benassi o Kalinic, ovviamente.

E così, al netto di qualche lamentela a mezzo stampa, Juric non si è mai tirato indietro. Anzi, ha accettato la sfida ed è ripartito con lo spirito dello scorso anno. Ed i risultati, per il momento, sono in linea con quelli passati. La classifica in fondo parla di un Verona attualmente all’ottavo posto in classifica, con gli stessi punti dell’Inter…