Juric e la missione impossibile: contro Juve, Inter, Milan e Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Juric è tornato da pochissimo al Genoa, ma ha già le sue belle gatte da pelare. Perché se è vero che ha un bottino ragguardevole, con 12 punti in 7 gare e una da recuperare, dall'altro lato della medaglia non può essere sereno in vista delle prossime partite. Il calendario è tutt'altro che semplice, sin dal suo ritorno in panchina, il 20 di ottobre: la prima sfida è contro la Juventus di Cristiano Ronaldo, iper riposato dopo la mancata convocazione con il Portogallo. Filotto di dieci vittorie consecutive per i bianconeri, probabilmente per la legge dei grandi numeri prima o poi dovranno fermarsi, ma non è certo un atterraggio morbido.

Dopo ci sarà l'Udinese, in casa, la più semplice del quintetto, per poi passare una doppia sfida a Milano: prima contro il Milan, il 31 di ottobre, nel recupero della prima giornata, secondariamente con l'Inter, il sabato. Infine, appena prima dell'altra pausa di campionato, un altro scoglio complicato come il Napoli, al Ferraris. Sulla carta i punti potrebbero essere tre, considerate le tre trasferte e la sfida difficile contro gli azzurri, in casa. E a quel punto la classifica non sarebbe così rosea come la vediamo oggi.

Sarà per questo che Preziosi ha cambiato? Meglio affondare con le proprie idee, mettendo una toppa dove crede ci sia una falla? Un quesito da farsi, come quello che - eventualmente - si aprirà in caso di sconfitte contro le big.