Juric e la nuova Juve di Sarri: "A Madrid ho visto tanto di Allegri..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Juric questa mattina in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani contro la Juventus, partita valida per la quarta giornata di Serie A. Al tecnico dell'Hellas Verona è stato chiesto come è cambiata la squadra bianconera da quando in panchina s'è insediato Maurizio Sarri. Questa la sua risposta: "A Madrid ho visto tanto di Allegri. In fase difensiva ho visto qualcosa di Sarri, ma la Juve non è ancora come il Napoli di Sarri".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Ivan Juric