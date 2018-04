Juric: "Fiorentina, non farti scappare Badelj. Milenkovic un futuro top"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Juric, ex tecnico di Crotone e Genoa, ha parlato a Radio Bruno Toscana del cammino della Fiorentina, dopo aver assistito ad alcune sedute della squadra viola. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da FirenzeViola: "La Fiorentina ultimamente sta raccogliendo in termini di risultati, ma il gioco c'era anche prima con giocatori giovani e stranieri che non conoscevano bene il campionato ma che si esprimevano comunque bene. Io agli allenamenti? Grazie a Pioli, abbiamo parlato tanto e ho trovato un gruppo fantastico che lavora bene e con serenità, ridono tra di loro e sono uniti. Anche il rapporto con l'allenatore e l'ambiente sono ottimi e devono approfittare di questo per raggiungere un obiettivo inimmaginabile all'inizio della stagione. La tragedia accaduta è immensa ma lavorano con grande affiatamento. Mi ha stupito Milenkovic, ha margini di miglioramento importanti: marca benissimo, ha un buon tocco di palla e velocità. Può diventare un centrale importante anche se ora fa il terzino. Dalle mie parti a 17 anni giochi partite importanti, anche Europa. In Italia, invece, non cresci mai e giochi in Primavera. Simeone? Io sono innamorato di lui, è un lavoratore eccezionale che vuole crescere e può farlo ancora. Badelj ha una eccezionale visione di gioco, è una persona squisita e fa la differenza. La Fiorentina non deve farselo scappare. Il mio futuro? Spero di ricominciare il prima possibile perché ho tanta voglia".