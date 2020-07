Juric: "Gasp pensa allo Scudetto, tutti rubiamo da lui. Dopo Klopp e Guardiola il migliore"

Il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato di Gian Piero Gasperini, suo mentore. "Per me pensa allo Scudetto. Lui è sottovalutato, da anni. Si parla sempre di lui per la stagione all'Inter, ma non c'era niente da fare, anche se arrivava il miglior allenatore del mondo, io c'ero, non c'era niente da fare. Stiamo rubando tutti da lui, anche l'Inter, anche io, anche all'estero. Ha avuto coraggio, per un modo di calcio diverso. Ha proposto fase di attacco differente. È il migliore, magari ha Klopp, Guardiola, poi lui".