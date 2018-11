Juric, la sesta spiaggia sa di ultima. Il derby per salvarsi o affondare

Guai a celebrare in anticipo l'esonero di Ivan Juric. Non ci siamo ancora, perché il Genoa arriva al derby con le stesse difficoltà della Sampdoria e una vittoria salverebbe il tecnico croato. La sesta spiaggia, però, sa già di ultima per chi ha sostituito Ballardini. I numeri sono lì a testimoniarlo: la terza avventura di Juric da allenatore del Genoa è fin qui la peggiore in assoluto, con una media di 0,4 a partita. Drammaticamente più bassa di quella che è costata l'esonero allo stesso Ballardini.

Le alternative si sprecano: da Lamouchi a Van 't Schip i nomi sono anche suggestivi. Tutto tornerebbe, però, al peccato originale: al netto di qualsiasi divergenza, il Genoa di Ballardini funzionava. Quello di Juric no, complice anche un calendario più complicato, di cui però sapevano sia Preziosi che l'ex capitano al momento del cambio di allenatore. Una mossa, l'avvicendamento in panchina, che aveva lasciato molti dubbi e li lascia ancora. Ora, oltre a Juric, c'è da salvare il salvabile.