Juric mastica amaro dopo l'1-1 col Cagliari: "Di Carmine e Favilli hanno sbagliato gol clamorosi"

Intervenuto in conferenza dopo il pareggio col Cagliari, mister Ivan Juric ha commentato così la prestazione dei suoi due attaccanti nell'1-1 odierno del Bentegodi: "Tutti e due (Di Carmine e Favilli, ndr) hanno fatto un buon lavoro a livello di difesa del pallone, ma entrambi hanno sbagliato gol clamorosi. Non è andata bene in quelle situazioni. Mi dispiace per Di Carmine: gli manca solo il gol, ma la squadra ha creato tanto di nuovo", le parole del tecnico del Verona.