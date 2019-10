Juric: "Non abbiamo un altro Veloso. Lazovic? Aveva Callejon davanti..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Sassuolo, il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, si è soffermato anche sulle condizioni generali della squadra, alle prese con alcune defezioni: "Bocchetti? L'infortunio è da poco. L'esperienza di Genova mi dice che se vieni da campionati lontani hai problemi inizialmente. A Genova li ho avuti con Pandev e Dzemaili. Hanno bisogno di tempo per ricominciare".

Amrabat come sta? Zaccagni può sostituirlo?

"Zaccagni non può giocare a centrocampo al suo posto. Ci sono altri giocatori".

Chi è il vice-Veloso?

"Uno come lui non l'abbiamo, per la visione della partita che ha. Abbiamo altre soluzioni".

Lazovic si accende sporadicamente o può dare di più?

"Fa un ruolo in cui deve difendere spesso. Aveva Callejón col Napoli, ad esempio. Sta facendo bene le due fasi, finora ha avuto tante palle gol, se li avesse segnati sarebbe stato stupendo. Gli manca un po' quello".

È prematuro pensare di convocare Sané?

"Guardo molto i Primavera, facciamo spesso allenamenti insieme. Mi piace vedere come crescono, lui è più esterno, mentre Yeboah è più punta centrale. Ci sono giocatori interessanti, ma non adesso".