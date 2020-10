Juric perplesso per il mercato dell'Hellas: "Non abbiamo fatto quello che pensavo"

vedi letture

Il tecnico Ivan Juric nella conferenza stampa tenuta a due giorni dalla sfida contro il Parma ha parlato del mercato portato avanti in questa finestra di calciomercato dall'Hellas Verona. E non s'è detto soddisfatto: "Favilli è arrivato al posto di Stepinski. Mariusz è un ragazzo strepitoso, ma aveva bisogno di cambiare aria (è andato al Lecce, ndr). Abbiamo perso Borini, e nella mia testa servivano molte cose per migliorare l'attacco. Adesso non abbiamo fatto quello che pensavo. Per quanto riguarda il tipo di attaccante, mi adatto. Favilli ha le sue caratteristiche, e imposteremo il gioco sulle sue caratteristiche quando giocherà".