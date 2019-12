© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, parla in conferenza stampa anche di argomenti non legati alla sfida di domani contro il Torino, come la disputa legale in corso tra il patron Setti e il collega dello Spezia Volpi: "La squadra deve pensare solo a giocare. Queste cose non dovrebbero dare fastidio ai giocatori, poi le nuove generazioni leggono poco. È una partita fondamentale, sarebbe un peccato non fare la prestazione".

La qualificazione dell'Atalanta: "Sono strafelice per Gasperini, è la persona più significativa nella mia vita togliendo la mia famiglia. Ero molto felice per lui".