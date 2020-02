vedi letture

Juric: "Se tutto va bene l'Hellas diventerà molto potente a livello economico"

A due giorni dalla sfida contro l'Udinese, in programma domenica alla Dacia Arena, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ha parlato anche del futuro del club: "L'idea ce l'ho, se tutto va bene la società diventerà molto potente a livello economico rispetto a prima. Abbiamo migliorato tanti aspetti. Se incassi 100, 80 li metti per creare un futuro a lungo termine. L'altro giorno il 60% della squadra non era nostra, questa non è pianificazione. Questa è una stagione anomala che serve per porre le basi per il futuro. Io il Gasperini dell'Hellas? È impossibile fare paragoni, l'Atalanta ha un settore giovanile eccezionale. Non abbiamo questa struttura, sarà magari una strada molto più lunga per il Verona, ma dipende dal presidente".