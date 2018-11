© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Sorprendentemente tranquillo". Ivan Juric risponde così a chi gli chiede come stia vivendo il momento non ottimale del suo Genoa: "Io sapevo della difficoltà del calendario e penso che abbiamo fatto questo momento alla grande. La squadra è migliorata su gioco, intensità e coraggio. Con l'Inter è comprensibile un calo mentale. Contro una grande se non sei al 100% è sempre difficile. Dal resto io mi sono isolato, penso ad allenare bene la squadra. Il resto mi interessa poco".