Juric vs Pradé: "Chieda scusa a me e all'Hellas. Ha fatto un affare prendendo Amrabat"

I giudizi sui suoi calciatori non sono piaciuti e Ivan Juric, oggi intervenuto in conferenza stampa, ha voluto rispedire al mittente (il dirigente della Fiorentina Pradè, ndr) tutti i dubbi sulle qualità della rosa gialloblù: "Gli altri non devono parlare della mia squadra: è una mancanza di rispetto, e come minimo deve chiedere scusa a me e alla mia società. In secondo luogo, non è vero: i giocatori che abbiamo venduto sono cresciuti tantissimo, e possono fare bene nelle squadre in cui sono arrivati. Penso che chi ha preso i giocatori che avevamo lo scorso anno abbia fatto un affare, perché sono giocatori forti".

Rileggi le parole in conferenza stampa di Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona.