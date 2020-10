Justin Kluivert è del Lipsia: "Squadra ideale per crescere e fare l'ultimo step"

Justin Kluivert, passato in queste ore dalla Roma al Lipsia, ha parlato al sito ufficiale del club tedesco: "Sono contento che il trasferimento al Lipsia sia andato a buon fine. Il Lipsia mi ha convinto, facendomi capire che questa squadra sarebbe stata l'ideale per crescere ancora, per fare il famoso ultimo passo. Voglio aiutare la squadra e lavorare. La Bundesliga è uno dei migliori campionati al mondo e anche in Champions League ci aspettano sfide entusiasmanti. Non vedo l'ora".