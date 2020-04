Justin Kluivert e il peso del cognome: "Mi ha sempre motivato. Nulla ti è dovuto"

Justin Kluivert, esterno offensivo della Roma, ha parlato al sito ufficiale dei giallorossi di quanto abbia pesato il su cognome nei primi anni di carriera: "Il mio primo ricordo è legato a quando giocavo per l’ASV De Dijk e nella stessa squadra giocavano anche i miei cugini e i miei fratelli. Penso sia la prima cosa che mi ricordo davvero. Ovviamente mi ricordo anche di quando tiravo calci al pallone assieme ai miei fratelli. Mi è sempre piaciuto avere un pallone, ci giocavamo molto. Ovviamente, mio padre era uno dei giocatori a cui mi ispiravo quando ero piccolo – e mi ispiro tuttora a lui. Ma ammiravo anche altri giocatori come Cristiano Ronaldo. È un giocatore da prendere ad esempio, così come Lionel Messi, ovviamente".

Sei sempre stato consapevole del fatto che tuo padre fosse una stella del calcio?

"Ci ho messo un po’ di tempo per capirlo, ovviamente. All’epoca, anche quando ne ho preso coscienza, era comunque qualcosa di strano per me, perché per me era semplicemente mio papà. Non l’ho mai visto giocare – almeno non nel picco della carriera. C’erano molte persone che lo ammiravano per i traguardi che aveva raggiunto. Lo ammiravo e lo ammiro ancora, ma lo vedevo in maniera diversa".

Pensi che le persone ti abbiano trattato in maniera diversa, considerato che giocatore è stato tuo padre?

"Sì, penso di sì. Forse quando giochi da piccolo, magari quando hai 10 anni, molte persone parlano troppo, pensano che tu venga scelto perché sei figlio di tuo padre o cose del genere. Ma è una cosa che mi ha sempre motivato. Mi ha reso quello che sono oggi, mi ha reso un giocatore migliore, perché mi ha motivato giorno dopo giorno, per dimostrare a queste persone che nulla mi era dovuto solamente per il cognome che portavo. È stato uno stimolo".