Justin Kluivert stila il suo 11 da sogno: "Buffon tra i pali. Maldini-Van Dijk, poi CR7 e Messi"

vedi letture

L'esterno della Roma, Justin Kluivert, ha stilato la formazione da sogno. Lo schema è il 4-3-3. "Tra i pali scelgo Buffon. Gioca da tantissimo tempo, ha iniziato da giovane ed è tuttora molto forte. Come terzino destro Cafu, non l'ho visto giocare ma ne ho sentito parlare, l'ho visto su Youtube. Forte, rapido, potente. In mezzo Van Dijk e Maldini, con due così non segnerebbe nessuno, sarebbero impenetrabili. Come terzino sinistro Marcelo: tecnico, ottimo giocatore. A centrocampo Zidane: ha un'ottima visione di gioco, sa già a chi dare la palla, come andrà l'azione. E' un ottimo giocatore, intelligente, come Pirlo, uno che devi avere. E poi a completare Iniesta. Davanti c'è tanto tra cui scegliere ma due che non posso non scegliere: Cristiano Ronaldo e Messi hanno fatto cose incredibili in carriera sin dai 20-21 anni e oggi si contendono la palma di migliore al mondo. Sarebbero nella mia squadra e davanti scelgo Ronaldo, il brasiliano. Era forte, ha segnato tantissimi gol, era qualitativamente ccellente. Quando guardo i suoi video era incredibile".