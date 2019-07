Juve, -1 al primo test di Sarri. PSG su Dybala, il Monaco vuole Matuidi

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca un giorno per scoprire la prima Juventus targata Maurizio Sarri. Che sarà lontana da quella più completa che andrà all’assalto di tutti gli obiettivi stagionali, ma che in qualche modo potrà rendere l’idea sui primi principi proposti dal nuovo allenatore bianconero. Contro il Tottenham, test in particolare per difesa e centrocampo.

Ieri il saluto dei tifosi presenti a Caselle nel corso della partenza del gruppo all’indirizzo di Singapore. Non fanno parte della spedizione asiatica Chiellini, Douglas Costa, Khedira, Ramsey, Pjaca e Perin, tutti alle prese con i rispettivi infortuni. Lavoreranno a Torino in attesa del ritorno dei compagni.

Dopo la partita col Tottenham, invece, rientrerà in Italia Demiral: nulla di legato al mercato – malgrado il pressing del Milan appaia sempre più insistente – piuttosto un mancato visto per accedere in Cina, per il difensore di nazionalità turca.

Presente, e pronto per i suoi primi minuti in bianconero, l’ultimo arrivato De Ligt, che ieri mattina si è presentato con una gran personalità alla stampa italiana, andando oltre la sua giovane età. Talento puro tecnicamente ma soprattutto di testa, l’olandese, pronto a diventare protagonista anche con la maglia della Juve.

Testa al campo ma anche al mercato. Da qualche ora sempre più insistenti le voci di un interessamento del PSG a Dybala: potrebbe essere l’effetto della cessione di Neymar, e anche di un domino che potrebbe coinvolgere diversi campioni e diversi top club europei. Con la Juve che non starebbe solo a guardare, né in entrata né in uscita, pur avendo già messo al sicuro tutti gli obiettivi prioritari per sistemare l’organico in ogni reparto. Sempre dalla Francia, pare voler fare sul serio il Monaco per Matuidi, con la Juve pronta a parlarne.