Juve, -1 da Mosca: allenamento mattutino prima della partenza

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa mattina alle 10 la Juventus si ritroverà alla Continassa per l’ultimo allenamento di rifinitura prima della partenza verso Mosca. Per Maurizio Sarri, sarà anche l’ultima occasione per vedere i suoi all’opera, e testare soprattutto la condizione di chi nelle ultime settimane non è stato al meglio fisicamente. Il primo quarto d’ora di allenamento sarà aperto alle telecamere, ma sarà difficile in quella fase scorgere qualcosa in più sulle intenzioni del tecnico rispetto alle scelte di formazione.

Con ogni probabilità, Sarri non anticiperà nulla sull’undici iniziale neanche in conferenza stampa, a Mosca, nell’inusuale appuntamento dopo cena in sala stampa. La conferenza, infatti, è programmata per le 21.50 ora locale - 19.50 italiane - non il massimo da intersecare nelle rituali attività di ritiro pre gara.

Con il rientro di Alex Sandro sulla sinistra e Higuain al centro dell’attacco dal primo minuto, i dubbi di formazione dovrebbero comunque essere pochi. In particolare, Sarri potrebbe scommettere su Rabiot nel ruolo di trequartista: soluzione che consentirebbe di far rifiatare Bernardeschi e puntare eventualmente nella ripresa su Douglas Costa, che non pare avere ancora i novanta minuti.

Oppure, dando sfogo alla voglia del brasiliano, il tecnico potrebbe optare per il 4-3-3 e tenere un centrocampista in più da buttare nella mischia in corsa. Scelte che prenderanno forma nelle prossime ore, forse grazie agli ultimi segnali che l’allenatore vorrà raccogliere nel corso dell’ultima seduta di stamani.