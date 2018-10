Juve, -10. Il Teatro dei Sogni trampolino per l'obiettivo più ambizioso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La serata dell’Old Trafford lancia la Juventus. Dopo 22 anni i bianconeri hanno battuto il Manchester United nello scenario del Teatro dei Sogni. Un incubo, per i Red Devils: già decimi in classifica, i tifosi mancunians hanno visto la loro squadra incapace di reagire alla rete di Paulo Dybala, se non con l’estemporaneo palo di Paul Pogba, e il loro allenatore più rivolto al passato (triplete) che al presente (piuttosto fosco). Non benissimo.

Al contrario, per la Juventus l’1-0 di Manchester può voler dire tanto. Fa il paio con la vittoria di Valencia e conferma anzitutto lo status dei bianconeri: una potenza, a livello continentale. Al momento, la conta delle squadre impegnate in Champions più forti della Juventus è alquanto complicata. Tutto troppo bello? No, le cose da limare iniziano al 46’ della gara di ieri sera: nella ripresa Chiellini & co hanno sofferto fin troppo. Però il percorso immacolato, Dybala che diventa decisivo in due gare su tre e Ronaldo che ispira i compagni, sono tutti elementi che fanno ben sperare. Tre gare sono andate, alla realizzazione del sogno ne mancano dieci. È ancora presto per sognare in grande, ma è quello che la Juve vuole fare. E il conto alla rovescia non potrebbe essere più dolce.