Juve, 10 luglio: la prima di Sarri un anno dopo CR7, assalto a De Ligt

Da oggi in casa Juve sarà tutta un’altra storia. Ai nastri di partenza il nuovo ciclo di Maurizio Sarri. Alla Continassa quest’oggi si presenteranno in molti, venti della prima squadra e tredici dell’Under 23. Ci sarà anche Gonzalo Higuain: solo qualche giorno in bianconero per lui, verosimilmente presto in partenza verso una nuova destinazione, ipotesi Roma la più accreditata. Non ci sarà invece Cristian Romero, dopo le visite mediche e le firme di ieri, il difensore tornerà oggi nel ritiro austriaco del Genoa e giocherà lì per un altro anno in prestito. Ieri sera a Caselle è rientrato anche Mario Mandzukic, un altro potenziale partente di un’estate bianconera che non esclude qualche addio eccellente.

Il ritorno di Buffon spinge verso la cessione Perin: che continua a non vedere di buon occhio le destinazioni estere (Siviglia, Porto e Benfica su di lui) e sperare che in casa Fiorentina non si vada verso il rinnovo di Dragowski (ipotesi in risalita al momento), mentre l’ipotesi Milan sembra più difficile con la permanenza di Donnarumma. Restando in tema di portieri, da valutare Loria: dovrebbe giocarsi una maglia da titolare per la prossima stagione in Under 23, mentre Del Favero dovrebbe andare a giocare in prestito in Serie B. Tra i volti nuovi in casa Juve c’è anche il giovane Daouda Peeters, bloccato lo scorso gennaio dalla Primavera della Sampdoria.

Il 10 luglio 2019, un anno dopo l’ufficialità di Cristiano Ronaldo alla Juve, potrebbe poi regalare Matthijs De Ligt: la Juve è ormai ai dettagli con l’Ajax, e potrebbe tentare l’assalto definitivo per portarlo a Torino nelle prossime ore, così da evitargli il ritiro austriaco con gli olandesi e inserirlo tra i convocati della prossima tournèe orientale accanto al suo idolo CR7, che rientrerà dalle vacanze (insieme a Matuidi) nella giornata di sabato.