Juve, 12 anni dopo via l'ultimo eroe della B. Seguirà Nedved o Del Piero?

Quattro campioni del mondo, un Pallone d'Oro. La storia è nota: dodici anni fa, la Juventus scendeva in Serie B. Seguita da cinque campioni: Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Mauro German Camoranesi e David Trezeguet. Freschi di vittoria iridata gli italiani, campione nel 1998 il francese, miglior giocatore d'Europa nel 2003 il ceco. Dodici anni dopo, anche l'ultimo dei cinque saluta la Juventus, almeno da calciatore.

Nel gruppo di stelle, però, c'è chi è rimasto in bianconero e chi invece segue la Juve solo da lontano. Il passaggio più immediato è stato quello di Nedved, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è entrato nel CdA bianconero, per poi diventare vicepresidente, ruolo ricoperto tuttora, nel 2015. In Juventus è tornato anche Trezeguet, che per qualche anno ha continuato a giocare e segnare dopo aver lasciato Torino, coronando anche il sogno di vestire la maglia del River Plate. Dal 2015, però, anche lui, fa parte della società, come presidente delle Juventus Legends e ambasciatore del club nel mondo.

Nulla di simile, invece, per Camoranesi e Del Piero. Scelte diverse, però: il centrocampista ha infatti deciso di sposare la carriera di allenatore, peraltro saltando il passaggio giovanile e allenando subito i grandi. Dopo tre stagioni tra la prima e la seconda divisione messicana, è in attesa di una nuova avventura, ma nel dicembre 2017 ha conseguito a Coverciano la licenza UEFA A. La storia di Del Piero, invece, è una ferita aperta nella storia bianconera: le esperienze in Australia e India, ora l'avventura da commentatore per Sky. Mai alla Juve, però: troppo ingombrante. E poi non ha mai nascosto che non aveva deciso lui, di ritirarsi. Un addio molto più complicato di quello che Buffon, che invece ha fatto capire di aver già ricevuto l'offerta per un ruolo dirigenziale dalla Vecchia Signora. La scelta, in questo caso, sta a lui. Dodici anni dopo, i cinque campioni che hanno accettato la B per amore della Juve vivono a distanza variabile dal bianconero: due fanno parte della società, due no, ma uno soltanto per scelta. Cosa farà il quinto?