Juve, 121 in isolamento e un dono di 300 mila euro per sostenere le cure al COVID-19

vedi letture

Il grande cuore bianconero scende in campo di solidarietà. Lo fa nuovamente, dopo aver donato la scorsa settimana tre tonnellate di cibo ai bisognosi. Questa volta Juventus lancia una raccolta fondi a sostegno della Regione Piemonte per l’acquisto di dispositivi medici e per il supporto alle strutture sanitarie e al personale medico, in prima fila, giorno e notte, in queste settimane di emergenza Coronavirus. Società e squadra hanno già donato 300 mila euro, dimostrando ancora una volta una grande sensibilità.

“In questo momento di emergenza sanitaria, anche noi come Juventus vogliamo dare il nostro contributo, innanzitutto rispettando le regole e chiedendo a tutti quanti di fare lo stesso. Restate a casa – ha detto in un video messaggio il presidente Andrea Agnelli -. Anche io da ieri sera sto osservando un periodo di isolamento volontario, ma dobbiamo e vogliamo fare di più. È per questo che con i nostri ragazzi abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere il nostro personale sanitario sul nostro territorio di Torino e del Piemonte. Ed è per questo che chiediamo anche a voi di contribuire”.

A seguito del caso di positività al COVID-19 registrato nel club – il difensore Daniele Rugani, che è comunque asintomatico e in buone condizioni di salute generale – sono centoventuno le persone tra calciatori, membri dello staff tecnico, dirigenti, accompagnatori e dipendenti di Juventus che stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario, in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie in base alle disposizioni governative.

Proprio in correlazione al regime di quarantena imposto ai tesserati bianconeri, la UEFA ha rinviato a data da destinarsi la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, inizialmente in programma per martedì prossimo, all’Allianz Stadium, a porte chiuse. Nei prossimi giorni si discuterà dei recuperi e del calendario che anche a livello europeo dovrà essere inevitabilmente stravolto a seguito dell’espansione del coronavirus in molti Paesi, mettendo seriamente in discussione la disputa di Euro2020 la prossima estate.