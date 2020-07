Juve, 18 punti persi da situazione di vantaggio: record negativo nelle ultime nove stagioni

vedi letture

Festa Scudetto rimandata per la Juventus, sconfitta, in rimonta, dall'Udinese per 2-1 alla Dacia Arena. Con i tre di questa sera i bianconeri hanno perso ben 18 punti da situazione di vantaggio in questo campionato: record negativo per la Vecchia Signora nelle ultime nove stagioni.