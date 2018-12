© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Tonali primo obiettivo per il mercato estivo della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cellino valuta il centrocampista classe 2000 20-25 milioni di euro e per convincere il presidente delle rondinelle a cederlo la Vecchia Signora ha in mente di lasciarlo nel club lombardo per un'altra stagione. Sul calciatore c'è anche l'interesse dell'Inter, pronta a dare battaglia ai bianconeri.