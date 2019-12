Juve, 3 milioni a stagione più bonus per Haaland: occhio allo United

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juve continua a seguire da vicino Erling Haaland, attaccante classe 2000 che ha fatto benissimo in Champions League con la maglia del Salisburgo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i bianconeri hanno incontrato Raiola molte volte nelle ultime settimane e hanno formulato un'offerta da 3 milioni di euro a stagione più bonus per il centravanti. Attenzione però al Manchester United del suo connazionale Solskjaer, pronto a dargli anche una maglia da titolare, mentre Borussia Dortmund e Lipsia si stanno sfidando per portarlo in Bundesliga.