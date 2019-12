Juve, 50' di bruttezza contro il Sassuolo. Ma Sarri resta imbattuto

Fonte: inviato a Torino

Cinquanta minuti di bruttezza. Di una delle peggiori Juventus, probabilmente, di questa stagione. Poi la solita reazione, una ripresa convinta e un risultato comunque positivo che mantiene intatta l’imbattibilità da inizio stagione. Poco importa se l’Inter adesso è in testa alla classifica, in campionato conta più saper gestire i momenti di difficoltà. E su questo i bianconeri dimostrano puntualmente una maturità senza eguali.

“Se a questo punto della stagione dobbiamo badare a un punto in più o in meno sarebbe preoccupante per la nostra mentalità, arrivi a marzo dallo psichiatra – spiega Sarri -. Non ho ancora parlato alla squadra, il nervosismo è elevato dopo gare del genere, meglio sbollire e parlare a bocce ferme”.

Il tecnico bianconero non sottovaluta, però, le evidenti difficoltà del match, che si ripetono di fronte a una squadra aggressiva, che prova a stare più alta del solito: “Nel primo tempo abbiamo avuto problemi nella fase di impostazione perché abbiamo esaltato ogni palla persa con le nostre posizioni in campo – spiega l’allenatore della Juve -. Ogni palla persa era un contropiede e questo ti dà una sensazione più evidente rispetto a un errore tecnico in cui perdi palla e la riconquisti dopo averla riaggredita dopo tre secondi. La squadra nel secondo tempo ha fatto venti tiri in porta, ha creato 6-7 palle gol evidenti, abbiamo commesso errori in fase di impostazione esaltate dagli errori tecnici”.

Da oggi una delle pochissime settimane lunghe dell’anno, in cui ci sarà probabilmente la possibilità di sperimentare qualcosa di più in allenamento. Per esempio: la convivenza di Ronaldo, Higuain e Dybala, tutti insieme, che per adesso Sarri ritiene poco concilianti tra loro in termini di equilibrio. Qualche giorno di allenamento in più, però, potrebbe dare l’opportunità di trovare le giuste misure.