Juve, 50 milioni per Pjanic dal Man City. Offerta rispedita al mittente

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport svela un interessante retroscena su Miralem Pjanic. La Juventus aveva ricevuto un'offerta da 50 milioni per il centrocampista bosniaco: a recapitarla è stato il Manchester City di Pep Guardiola, ma i bianconeri hanno rifiutato la proposta, giudicandola troppo bassa per il valore del giocatore e per reinvestirla alla ricerca del sogno Milinkovic Savic.