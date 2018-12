Juve, a Berna turnover ma non troppo: dentro CR7, out Chiellini e Matuidi

Il presidente Agnelli cammina con la squadra scrutando con curiosità il sintetico dello Stade de Suisse. Di cui parla a lungo con Allegri, Ronaldo e Bernardeschi che, nomen omen, sul campo di Berna potrebbe essere protagonista: "Stanno bene sia lui che Douglas Costa, li vedo molto meglio - ha confessato il tecnico bianconero in conferenza, presentando ieri la sfida contro lo Young Boys -. Dobbiamo giocare da squadra seria e portare a casa questi tre punti, anche perché non voglio sprecare tempo ed energie per assorbire un eventuale passo falso". Insomma, confermando quanto detto alla vigilia della gara contro l'Inter, tra le due sfide la più importante è proprio quella di stasera, in cui la Juventus si gioca il primato nel girone H di Champions League. E le scelte seguono proprio quel ragionamento: turnover sì ma non troppo, con la qualificazione in cassaforte ma l'obiettivo di centrare il primato. Almeno in linea di principio: "CR7 gioca perché il primo posto è molto importante. Se non ci fosse stato bisogno avrebbe riposato".

IL SINTETICO — "Lo Young Boys è una squadra che gioca bene a calcio, in casa ha sempre fatto ottime figure e ha perso a Old Trafford al 91esimo. Se mi preoccupa il sintetico? Non particolarmente, anche se la palla viaggia molto più velocemente. L'unica accortezza sarà far riposare Chiellini, che su questi campi si fa sempre male. E non rischierò nemmeno Alex Sandro, che rientrerà dall'inizio nel derby di sabato". L'undici probabile, quindi, verrà schierato con un 4-4-2 di base: davanti a Szczesny giocheranno De Sciglio, Bonucci, Rugani e Cancelo in difesa. A centrocampo dovrebbero partire Pjanic e Bentancur, con Emre Can che potrebbe guadagnare minutaggio a gara in corso. Sulle corsie Cuadrado e uno tra Douglas Costa e Bernardeschi. In avanti l'unico dubbio riguarda Dybala e Mandzukic per affiancare Ronaldo, con l'argentino in leggero vantaggio sul croato. Con CR7 instancabile quanto necessario, dove la sua stella servirà a mantenere la Juventus tra le grandi della Champions, e dove i bianconeri vogliono restare.