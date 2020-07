Juve a Cagliari da campione d'Italia, Sarri assegna i compiti tra minutaggio utile e riposi

Cristiano sì, Cristiano no. Sarri sfoglia la margherita in vista del match di Cagliari in programma questa sera, con lo scudetto in tasca e la testa già rivolta alla Champions, a quel Juve-Lione della prossima settimana. Un indizio chiaro, l’allenatore, lo darà già al mattino nella lista dei convocati: se CR7 partirà verso la Sardegna, vorrà dire che il fuoriclasse portoghese sarà verosimilmente in campo. Perché, diversamente, potrebbe rimanere alla Continassa e fare un allenamento differenziato come qualche altro compagno per preparare la prossima sfida europea.

Cagliari-Juve è un match slegato completamente da ogni logica di classifica per entrambe, ne potrebbe venir fuori una bella gara sfrontata, con pochi tatticismi. E soprattutto, potrebbe essere una buona occasione per alcuni giovani dell’Under 23 aggregati da tempo alla prima squadra e un’opportunità di mettere minuti nelle gambe per quelli che arrivano da un lungo periodo di inattività.

Riflettori puntati su Coccolo e Zanimacchia, che potrebbero far rifiatare Alex Sandro e Bernardeschi (Cuadrado dovrebbe essere arretrato sulla linea difensiva); pronto al rientro Demiral, almeno per uno spaccato di gara; soluzioni realistiche Muratore a centrocampo e Olivieri in attacco; e soprattutto minutaggio senza pressioni per Higuain che senza Dybala diventa fondamentale per tutti i novanta minuti. Alla Dacia Arena, infine, Buffon dovrebbe incrementare il record di presenza in Serie A.