© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester United ha deciso. Secondo il Daily Mirror la dirigenza del club britannico ha dato il via libera agli uomini mercato per affondare il colpo su Emre Can. La Juventus, si legge, non ha alcun problema a lasciarlo andare a gennaio, ma i Red Devils dovranno vedersela con altre due big come PSG e Bayern Monaco.